Nassr SPLGetty Images
أحمد فرهود

فيديو | حافلة النصر تتعرض لـ"حادث" قبل مباراة أبها .. وهكذا تصرف اللاعبون!

النصرأبها v النصرأبهادوري روشن السعودي

النصر يخوض مواجهة مهمة أمام أبها..

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تعرضت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى "حادث" قبل مواجهة أبها، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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النصر يحل ضيفًا على نادي أبها، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، مقطع فيديو يظهر الأضرار التي أصابت الحافلة؛ معلقة عليه: "حافلة النصر تتعرض لحداث بسيط، في محيط ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية".

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الصحيفة كشفت عن أن لاعبي العالمي، اضطروا إلى "النزول" من الحافلة، وإكمال طريقهم إلى ملعب المباراة، سيرًا على الأقدام.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 59 نقطة، وبفارق 12 نقطة كاملة عن الهلال "المتصدر"، والذي يخوض مباراة - في نفس الوقت - أمام الأخدود.

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