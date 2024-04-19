فيديو | حارس الفيحاء يستفز ساديو ماني .. وهكذا رد نجم النصر بعد تسجيله هدفين!

تصرفات مثيرة من ساديو ماني أمام الفيحاء..

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أثار السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى الفيحاء، "الجدل" خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الجمعة.

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النصر قلب تأخره بهدف إلى الفوز (3-1)، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ستويكوفيتش ذهب إلى ماني؛ بعد إهدار الأخير "ركلة جزاء" للفريق النصراوي، في نهاية الشوط الأول، وقام باستفزازه ببعض الكلمات.

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الجناح السنغالي رد بقوة في الشوط الثاني من المباراة؛ حيث اتجه إلى الحارس الصربي بعد تسجيله الهدف الشخصي الأول له والثاني للنصر، وقام بـ"تحيته" باليد.

لم يكتفِ ماني بذلك.. حيث قام بتوجيه بعض الكلمات "عن بُعد" للصربي ستويكوفيتش؛ بعد تسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لنادي النصر.

جدير بالذكر أن النصر، رفع رصيده بالفوز على الفيحاء، إلى النقطة 68 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبفارق 9 نقاط عن الهلال "المتصدر"، الذي لديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

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