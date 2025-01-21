فيديو | مدرب الخليج كاد يعتدي على الحكم .. لمسة يد تشعل أزمة في مواجهة النصر و"النتيجة طردان"

لقطة تحكيمية أثارت أزمة كبيرة..

شهدت الدقيقة 33 من عمر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضد النصر، لقطة مثيرة للجدل؛ بطلها الحكم اليوناني أنستاسيوس سيديروبولس.

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الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يحل ضيفًا على الخليج "حاليًا"، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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واستدعت غرفة تقنية الفيديو "فار"، حكم الساحة أنستاسيوس في الدقيقة 32؛ لمشاهدة إحدى اللقطات الجدلية بنفسه، عبر الشاشة.

الحكم اليوناني شاهد اللقطة لمدة دقيقة تقريبًا؛ قبل أن يعود ويشهر "الكارت الأحمر" المباشر، في وجه اللاعب سعيد آل حمسل، مدافع نادي الخليج.

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واعتبر سيديروبولس أن آل حمسل "منع" نواف بوشل، ظهير أيسر نادي النصر، من فرصة الانفراد بمرمى الخليج؛ عندما لمس الكرة بيده.

هذا القرار أشعل غضب اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني لنادي الخليج، الذي ترك المنطقة المخصصة له ودخل أرضية الملعب؛ حيث كاد أن يعتدي على حكم المباراة، لولا تدخل لاعبي فريقه إلى جانب محمد سيماكان، مدافع الفريق النصراوي.

وأشهر الحكم اليوناني الكارت الأحمر في وجه "مواطنه" مدرب الخليج، بعد هذا التصرف الغير رياضي؛ ليكمل دونيس متابعة المباراة من "المدرجات".

وفي هذا السياق.. كشف محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، عن أن قرار طرد آل حمسل، كان صحيحًا بنسبة 100%.

ريشة أشار إلى أن آل حمسل كان آخر مدافع في الملعب، ولمس الكرة متعمدًا بيده، وأبعدها عن نجم النصر أثناء توجهه للمرمى، مانعًا فرصة محققة للتسجيل؛ لذلك كان قرار الطرد "موفقًا"؛ على حد وصفه.