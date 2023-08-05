فيديو | جيسوس يخرج عن شعوره بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد .. ومحمد الشلهوب "الضحية"

ماذا حدث لجيسوس بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد؟!

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على الرغم من فوز فريقه على نادي الاتحاد السعودي، مساء يوم السبت؛ إلا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، ظهر في حالة غريبة من "العصبية".

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الهلال السعودي فاز (3-1) على الاتحاد؛ ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تستضيفها المملكة، منتظرًا الصاعد من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.

وانتشر مقطع فيديو، بعد إطلاق حكم كلاسيكو الهلال والاتحاد، صافرة النهاية؛ يظهر جيسوس وهو غاضب بشدة، وسط محاولات من "مساعده" الأسطورة محمد الشلهوب، وعدد من أعضاء الجهاز الفني، لتهدئته.

ودون أن يقصد.. قام المدير الفني البرتغالي، بـ"دفعة بسيطة" للشلهوب، قبل أن يتجه إلى غرفة الملابس؛ مع غموض كبير - حتى الآن -، عن سر هذه العصبية الغريبة والمفاجئة.

جدير بالذكر أن جيسوس، تولى القيادة الفنية لنادي الهلال، في الصيف الحالي؛ وذلك في ولايته الثانية للفريق، بعد الفترة الأولى التي استمرت من يوليو 2018 إلى يناير 2019.

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