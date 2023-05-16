فيديو| جوردي ألبا يعتذر للاعب إسبانيول وانتقادات واسعة لدكة برشلونة

دكة برشلونة أثارت جدلًا كبيرًا في ليلة التتويج باللقب

أثارت دكة بدلاء برشلونة أمام إسبانيول جدلًا بعد فيديو انتشر لها وأحد قادة برشلونة جوردي ألبا وزميله فيران توريس وبجوارهما إريك جارسيا يسخرون من إسبانيول ولاعبه أوسكار جيل ما أثار انتقادات واسعة لهما.

وتوج برشلونة رسميًا قبل يومين بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على إسبانيول 4-2 في ديربي إقليم كتالونيا، مع قتال إسبانيول للبقاء في المسابقة.

وبثت قناة " Movistar Plus+" فيديو يظهر ألبا وتوريس على دكة بدلاء برشلونة خلال اللقاء يوجهان للاعب إسبانيول، أوسكار جيل بعض العبارات "صباح الخير أوسكار، يا له من عام. أنت ميت، هم ميتون، أوسكار لا تُكمل".

صحيفة ماركا قالت إن بعد انتشار الفيديو اتصل جوردي بأوسكار ليشرح له الموقف ويعتذر مما حدث.

لكن ما حدث أزعج الزلاج الأولمبي الإسباني أندير ميرامبيل الذي يشجع إسبانيول وقال في برنامج تلفزيوني "عليك أن تعرف كيف تخسر وتفوز مثال آخر على ما يجب ألا تفعله في الرياضة".