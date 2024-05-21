فيديو | جورج جيسوس يصدم جماهير الهلال بسبب نيمار .. ويعلق على قائمة الراحلين!

ماذا قال جورج جيسوس؟..

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وجّه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، صدمة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، عن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

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نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات فقط بقميص الفريق الأول، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وفي هذا السياق.. أعلن جيسوس في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، غياب نيمار عن الفترة الإعدادية للفريق الهلالي، والتي ستسبق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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وأشار المدير الفني البرتغالي إلى أن الإصابات، مثل تلك التي يُعاني منها نيمار، تحتاج لفترة علاج تتراوح بين 10 إلى 12 شهرًا؛ لذلك لن يتم المغمرة به، أو التسرع في عودته للملعب.

وكشف عن أن الساحر البرازيلي، قد يعود للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في شهر سبتمبر أو أكتوبر من العام الجاري؛ على الرغم من التوقعات التي كانت تؤكد عودته، في وقتٍ مبكر عن ذلك.

وعلى جانب آخر.. نفى جورج جيسوس، تحديد "قائمة الراحلين" عن الفريق الأول، في الميركاتو الصيفي القادم، لافتًا إلى أنه يعمل على الانتهاء من تجديد عقده أولًا، قبل أن يناقش الأسماء التي ستغادر رسميًا.

وألمح جيسوس إلى إمكانية الإبقاء على المحترفين الحاليين، مع الاستغناء عن لاعب وحيد فقط منهم؛ بالقول: "قائمة أجانب الهلال، تضم 9 لاعبين، وهناك اسم واحد منهم سيرحل بالتأكيد".

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