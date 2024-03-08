فيديو | جهل بالتاريخ أم ماذا؟ .. إدوارد ميندي يفاجئ الجماهير السعودية بـ"تصريح مثير" عن الأهلي!

ماذا قال إدوارد ميندي؟..

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كشف السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى النادي الأهلي السعودي، عن سر انتقاله إلى دوري روشن للمحترفين، على الرغم من كونه أحد أفضل النجوم في مركزه بالعالم، وباستطاعته اللعب في أي مسابقة أوروبية كبرى.

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ميندي البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي "2023"، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وفي مقطع فيديو متداول اليوم الجمعة.. أوضح ميندي خلال مشاركته بقمة "Bloomberg Power Players" في مدينة جدة، أنه أرد أن يكون جزءًا من المشروع السعودي الكبير في عالم كرة القدم.

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وشدد الحارس السنغالي، على أن انضمام أبرز نجوم العالم إلى دوري روشن السعودي، شجعه أيضًا للموافقة على عرض الأهلي، في الصيف الماضي.

وبشكل مفاجئ.. قال إدوارد ميندي: "آسف لبعض الأشخاص الذين يشجعون الفرق الأخرى؛ لكن.. الأهلي هو أكبر نادٍ في المملكة العربية السعودية، وله التاريخ الأكبر"؛ وذلك على الرغم من تفوق عددٍ من المنافسين على قلعة الراقي في الألقاب، وعلى رأسهم الهلال.

ووصف ميندي، الأجواء الجماهيرية في الأهلي بـ"الجنونية"، متمنيًا أن يرد الجميل للمشجعين، ويجعلهم فخورين بهذا الفريق الذي هو جزءًا منه.

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