فيديو | جمهور "كامب نو" يضغط على جوان لابورتا لاستعادة ليونيل ميسي!

جمهور "كامب نو" حاول الضغط على جوان لابورتا من أجل استعادة ليونيل ميسي..

دوى الهتاف باسم ليونيل ميسي في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل نادي برشلونة الإسباني، خلال نهائي بطولة "كينجز ليج" التي ينظمها جيرارد بيكيه أسطورة "البلوجرانا".

ملعب "كامب نو" شهد حضورًا كبيرًا في نهائي بطولة "دوري الملوك"، حيث أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن عدد الحضور في المباراة تجاوز 90 ألف مشجع.

الجمهور الذي تواجد في ملعب "كامب نو" كان في مقدمته جوان لابورتا رئيس برشلونة، الذي شارك المشجعين حماسهم خلال المباراة.

اللقطة الأبرز بالطبع كانت هتاف جمهور "كامب نو" للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وأسطورة برشلونة.

هتاف الجماهير باسم ميسي جاء في لحظة ظهور لابورتا في الملعب، في محاولة للضغط على رئيس برشلونة من أجل استعادة الأرجنتيني وإنهاء مسيرته بألوان "البلوجرانا".