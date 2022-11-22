فيديو | جمهور فياريال يفشل في التعرف على سالم الدوسري بعد إسقاط الأرجنتين

لم يتمكن جمهور نادي فياريال الإسباني من التعرف على النجم السعودي سالم الدوسري.

كان سالم الدوسري واحدًا من بين مهندسي انتصار المنتخب السعودي التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022، بعدما سجل أحد هدفي "الأخضر" في اللقاء.

المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال قطر، شهدت تقدمًا أرجنتينيًا مبكرًا عن طريق ليونيل ميسي من علامة الجزاء في الدقيقة العاشرة.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف، بدأ المنتخب السعودي الشوط الثاني بهجوم جنوني أسفر عن هدفين سريعين سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقيقتين 48 و53 من زمن المباراة.

لكن ورغم ذلك، فإن جماهير نادي فياريال الإسباني لم تتمكن من التعرف على سالم الدوسري، على الرغم من أنه سبق له اللعب مع "الغواصات الصفراء".

سالم، البالغ من العمر 31 عامًا، سبق له خوض تجربة احترافية في ملعب "لا سيراميكا" تحديدًا خلال النصف الثاني من موسم 2017-18.

Sí. Salem Al-Dawsari, el autor del golazo para tumbar a Argentina en el debut del Mundial, estuvo aquí. #ElDíaDespués pic.twitter.com/M39mVbN95m — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) November 22, 2022

سالم انتقل إلى فياريال كجزء من صفقة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، وخاض مباراة واحدة في "لا ليجا" خلال تعادل "الغواصات الصفراء" مع ريال مدريد بنتيجة 2-2.