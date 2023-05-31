فيديو | جمهور روما يستخدم "خدعة المترو" لزيادة أعداده في نهائي الدوري الأوروبي!

جمهور روما استخدم خدعة ذكية لزيادة أعداده في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني..

استخدم جمهور نادي روما الإيطالي خدعة ذكية من أجل زيادة أعداده خلال مباراة "الجيالوروسي" أمام إشبيلية الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023.

ويتواجه الفريقان مساء الأربعاء على ملعب "بوشكاش أرينا" في مدينة بودابست عاصمة المجر، حيث يسعى إشبيلية للقبه السابع في الدوري الأوروبي، فيما يسعى روما إلى التتويج بلقب قاري للموسم الثاني على التوالي.

وبالعودة إلى جمهور روما، فقد نشر حساب برنامج "El Chiringuito" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل، حيث يحاول جمهور "الذئاب" زيادة أعداده في ملعب المباراة بخدعة ذكية.

الخدعة ببساطة تتمثل في أن يدخل شخصان إلى ملعب المباراة بتذكرة واحدة، فأثناء قيام الأول بمسح التذكرة في البوابة الإلكترونية، يقترب الثاني منه ويصبح ملاصقًا له ليدخلا سويًا من البوابة الدوارة.

تلك الخدعة مشهورة للغاية في محطات المترو حول العالم للتهرب من دفع التذاكر، لكن هنا فإن جمهور روما يحاول من ناحية إدخال أكبر عدد من أنصاره إلى الملعب، ومحاولة توفير بعض اليوروهات أيضًا.