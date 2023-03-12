فيديو | جمهور الأهلي يُغير عاداته قبل المباريات لأجل يوم العلم

الجمهور الأهلاوي يقف بقوة مع الفريق في دوري يلو السعودي

يلعب الأهلي حاليًا مباراة الجولة الـ25 من دوري يلو السعودي أمام الرياض في جدة، والتي أطلق عليها جولة يوم العلم احتفالًا بيوم العلم في السعودية.

الجمهور الأهلاوي الذي يحضر بكثافة كبيرة في الملاعب دعمًا للفريق اعتاد قبل انطلاق المباريات ترديد النشيد الخاص بالنادي، ولكنه غير في تلك العادة خلال مواجهة اليوم.

الأهلاوية لم يُرددوا نشيد الأهلي بل النشيد الوطني السعودي، وقد ردد معهم جميع المتواجدين في الملعب من السعوديين في أجواء احتفالية وحماسية رائعة.

المباراة انطلقت بقوة وإثارة بين الطرفين، وقد تقدم الرياض بهدف لويس موراليا عند الدقيقة السابعة، وقد تعاهل الأهلي بعدها لكن الحكم ألغى الهدف لوجود تسلل.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب دوري يلو السعودي برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن الحزم.