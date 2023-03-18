فيديو | جمهور الاتحاد يُكافئ عبد الرزاق حمدالله على الهاتريك بطريقته الخاصة الرائعة

النجم المغربي سجل ثلاثية في مرمى الفتح

سجل عبد الرزاق حمدالله ثلاثة أهداف في مرمى الفتح ليقود الاتحاد لتخطي تلك المباراة الصعبة في الإحساء بنتيجة 5-1 وتعزيز صدارته لجدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن النصر.

هاتريك النجم المغربي جعل اللقاء سهلًا على الاتحاد، خاصة جهده الكبير في الحصول على ركلة الجزاء التي أسفرت عن الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.

الجمهور الاتحادي الذي ملأ جنبات ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية كافأ حمدالله على جهده وأهدافه الثلاثة بطريقته الخاصة الرائعة عقب نهاية المباراة.

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الجمهور هتف بكل قوة وصخب قائلًا "يا حمدالله" حتى اهتز الملعب بطريقة تقشعر لها الأبدان من فرط الحماس والروح.

يُشار إلى أن حمدالله تصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم بـ15 هدفًا بعد تلك الثلاثية في مرمى الفتح.