فيديو | جمهور الاتحاد يُكافئ عبد الرزاق حمدالله على الهاتريك بطريقته الخاصة الرائعة

تامر أبو سيدو
|
Ittihad Fateh SPL 18.03.2023Ittihad Twitter
عبد الرزاق حمد اللهالإتحادالفتح vs الإتحادالفتحدوري روشن السعودي

النجم المغربي سجل ثلاثية في مرمى الفتح

سجل عبد الرزاق حمدالله ثلاثة أهداف في مرمى الفتح ليقود الاتحاد لتخطي تلك المباراة الصعبة في الإحساء بنتيجة 5-1 وتعزيز صدارته لجدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن النصر.

هاتريك النجم المغربي جعل اللقاء سهلًا على الاتحاد، خاصة جهده الكبير في الحصول على ركلة الجزاء التي أسفرت عن الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.

الجمهور الاتحادي الذي ملأ جنبات ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية كافأ حمدالله على جهده وأهدافه الثلاثة بطريقته الخاصة الرائعة عقب نهاية المباراة.

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

الجمهور هتف بكل قوة وصخب قائلًا "يا حمدالله" حتى اهتز الملعب بطريقة تقشعر لها الأبدان من فرط الحماس والروح.

يُشار إلى أن حمدالله تصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم بـ15 هدفًا بعد تلك الثلاثية في مرمى الفتح.

اختيارات المحررين