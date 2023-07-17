فيديو | جماهير يوفنتوس تُقدم خدمة عظيمة للهلال في مفاوضات لوكاكو

الهلال مازال يأمل في ضم المهاجم البلجيكي

لم يفقد الهلال الأمل بعد في إمكانية التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي المؤكد رحيله عن فريقه الإنجليزي هذا الصيف، ولا يقف أي عائق أمام الفريق السعودي لإتمام الصفقة الحلم سوى العملاق الإيطالي يوفنتوس.

لوكاكو رفض كل محاولات الهلال للتعاقد معه وفضل البقاء مع إنتر، وفيما توصل النادي الإيطالي لاتفاق مع نظيره الإنجليزي بعد مفاوضات طويلة على التفاصيل المالية، فاجأ اللاعب الجميع بالحديث والتفاوض مع يوفنتوس لينسحب النيرادزوري من المفاوضات ويُغلق بابه في وجه لاعبه السابق تمامًا.

يوفنتوس يحتاج للتخلص من مهاجمه دوشان فلاهوفيتش أولًا ليستطيع شراء لوكاكو من تشيلسي، لكن ما حدث اليوم من جمهوره قد يُوقف الصفقة تمامًا ويُوجه اللاعب نحو الرياض.

ما حدث أن عددًا من جماهير السيدة العجوز تجمعوا اليوم وهتفوا ضد التعاقد مع لوكاكو، إذ قالوا "لا نريد لوكاكو"، ليُسدوا بذلك خدمة عظيمة للعملاق السعودي.

الكرة الآن في ملعب إدارة يوفنتوس، هل ستمضي قدمًا في التخلص من فلاهوفيتش والتعاقد مع لوكاكو أم ستتراجع وتنسحب من الصفقة مما سيجعل الهلال الخيار الوحيد أمام صاحب الـ30 عامًا وهو ما يزيد فرصة الزعيم لضمه.

يُشار إلى أن الهلال تعاقد هذا الصيف مع الثلاثي خاليدو كوليبالي وروبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.