فيديو | بكلمات بذيئة .. إقحام ليونيل ميسي في صراع ريال مدريد وبايرن ميونخ

في الطريق إلى "سانتياجو برنابيو"

هاجمت جماهير ريال مدريد، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مسيرتها إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" لحضور مباراة بايرن ميونخ.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على ريال مدريد، اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب في "أليانز آرينا" انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجماهير ريال مدريد، أثناء زحفها نحو ملعب المباراة وهي تهتف بكلمات بذيئة: "ليونيل ميسي.. ابن العاهرة".

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ويعتبر ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي وأسطورة برشلونة، أكثر اللاعبين زيارة لشباك ريال مدريد عبر التاريخ برصيد 26 هدفًا.

ولعب ميسي أمام ريال مدريد 47 مباراة في مختلف المسابقات (منها مباراتين بقميص باريس سان جيرمان)، حقق خلالها الفوز 20 مرة وخسر 16، بينما تعادل 11 مرة.

وابتعد ميسي بشكل كبير عن المنافسة مع ريال مدريد، بانتقاله في الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي.