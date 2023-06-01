فيديو | جماهير روما تنتقم من حكم نهائي الدوري الأوروبي في المطار!

حالة من الفوضى في مطار بودابست

تعرض الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور للاعتداء من جانب جماهير روما الغاضبة في المطار، بعدما أدار مباراة نهائي الدوري الأوروبي التى شهدت هزيمة الفريق الإيطالي.

تايلور أدار أمس الأربعاء نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية في ملعب بوشكاش أرينا، وانتهت المباراة بركلات الترجيح التى رجحت كافة النادي الإسباني بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1/1).

وشهدت المباراة إشهار الحكم 13 بطاقة صفراء، من بينهم بطاقة صفراء لجوزيه مورينيو مدرب روما، وظهر المدرب البرتغالي غاضبًا للغاية من القرارات التي اتخذت ضد فريقه حتى أنه انتظر في موقف السيارات بعد المباراة وقام بالتعدي اللفظي على تايلور.

الحكم الإنجليزي مر بليلة صعبة مع العديد من الأخطاء السيئة والشكوى من اللاعبين والمدربين على حد سواء، حتى انه احتسب ركلة جزاء على نادي روما قبل أن يعود لتقنية حكم الفيديو المساعد ويتراجع عن العقوبة.

والتقط الصحفي الإيطالي ميشيل كريستشيتيلو فيديو لحظة احتجاز جماهير روما لتايلور في المطار، ووفقًا للتقارير، قام أحد المشجعين برمي كرسي على الحكم البالغ من العمر 44 عامًا.