فيديو | جماهير برشلونة ترد الصفعة لباريس سان جيرمان بـ"ليلة نارية"

النوم محظور قبل الموقعة المرتقبة

أفسد مشجعو برشلونة، ليلة لاعبي باريس سان جيرمان الماضية في إسبانيا ومنعوهم من الحصول على راحة قبل مباراة الفريقين، اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "الشيرنجيتو" على موقع "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص وهم يقتربون من فندق إقامة بعثة فريق باريس سان جيرمان لإطلاق الألعاب النارية.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أن جماهير برشلونة افتعلت هذا الأمر من أجل حرمان المنافس من الحصول على الراحة، وردًا على نفس السلوك الذي قامت به جماهير باريس في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز برشلونة على سان جيرمان في عقر داره ملعب "حديقة الأمراء" بنتيجة (3-2)، الأسبوع الماضي.

ويقيم فريق باريس سان جيرمان في أحد أفخم الفنادق بمدينة برشلونة، حيث توجه إليه جماهير البارسا وظلوا يهتفون لفريقهم، بينما أطلق عدد من مشجعي برشلونة إهانات صوب عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الكتالوني السابق ونجم باريس الحالي، أثناء دخوله للفندق.

وجاء رد فعل مشجعي البارسا بسبب إصرار ديمبلي على ترك برشلونة في الصيف الماضي والانتقال إلى باريس سان جيرمان بطريقة مثيرة للجدل.