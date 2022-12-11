فيديو | جماهير إيفرتون "تهين" إيوبي بسبب الخسارة أمام بورنموث!
لا يمر فريق إيفرتون بموسم جيد حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي جعل الجماهير تشعر بالغضب بصورة مستمرة من لاعبيها على العروض المتواضعة التي تقدم.
حيث هزم إيفرتون اليوم من أمام فريق بورنموث بثلاثية دون رد، في مواجهة لم يستطع فيها فريق المدرب فرانك لامبارد في الحصول حتى على نقطة من خارج الديار.
حاول لاعبو إيفرتون مواساة الجماهير بعد اللقاء، وتصدر المشهد أليكس إيوبي الذي خلع قميصه وأهداه للجماهير الحزينة التي ألقت القميص على اللاعب في لقطة توضح مدى الغضب التي تشعر به أنصار الفريق.
Everton fans Vs Iwobi 😳 threw his shirt back at him #Afcb #BOUEVE #Everton #PL #PremierLeague #Iwobi pic.twitter.com/jBPiaGpOXe— Lewis Rowe (@iamlewisrowe) November 12, 2022
والتقطت بعض الجماهير من المدرجات هذه اللقطة وسارعت في نشرها عبر تويتر، في مقطع يعكس سوء الأحوال لدى فريق إيفرتون هذا الموسم.
ويحتل فريق لامبارد المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد حصوله على 14 نقطة من خلال 15 مواجهة.
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