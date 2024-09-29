فيديو | جماهير أتلتيكو تصفق لنجم ريال مدريد لتصرفه الراقي!

جماهير أتلتيكو مدريد تحيي نجم الميرينجي...

قدمت جماهير أتلتيكو مدريد، احترامها وصفقت لنجم ريال مدريد، فالفيردي، بعد تصرفه تجاه أحد المشجعين، أثناء عمليات الاحماء قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني.

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ويحل ريال مدريد، ضيفًا على أتلتيكو مدريد، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

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وأثناء عمليات الاحماء سدد فالفيردي، كرة ارتطمت بأحد مشجعي الروخي بلانكوس، وذهب لاعب الميرينجي، سريعًا إلى المشجع ليعتذر له ويطمأن عليه، واستدعى الإسعاف لمتابعة حالته.

تصرف اللاعب الأوروجوياني، لاقى استحسان جماهير أصحاب الأرض، وردت له التحية وصفقت له، وقدم اللاعب لهم التحية قبل أن يعود ويستكمل عمليات الاحماء من جديد.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد، قبل المباراة كان يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي أتلتيكو مدريد، في المركز الثالث وفي جعبته 15 نقطة.