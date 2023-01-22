فيديو | جماهير النصر تُحيي أوسبينا بطريقة مبتكرة

لم تُفوت جماهير النصر مواجهة الاتفاق في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي دون توجيه التحية لحارس المرمى الغائب للإصابة دافيد أوسبينا.
جماهير مرسول بارك وجهت تلك التحية للحارس الكولومبي بطريقة رائعة ومبتكرة، حيث أطلقت عند الدقيقة الـ25 عدة بالونات تحمل قميص أوسبينا في سماء الملعب، والذي يحمل الرقم 25.
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أوسبينا أجرى مؤخرًا جراحة في إسبانيا لعلاج إصابة في مرفقه ولا يُتوقع عودته للعب قبل شهرين على الأقل.
النصر بات قريبًا من التعاقد مع حارس مرمى أجنبي جديد ليُعوض غياب أوسبينا والأقرب هو أوجستين روسي لاعب بوكا جونيورز.
المباراة أمام الاتفاق تشهد الظهور الأول للنجم كريستيانو رونالدو مع النصر.
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