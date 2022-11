فيديو | جماهير الإكوادور تهتف خلال لقاء قطر: "نريد البيرة"

يبدو أن جماهير الإكوادور لا يعجبها قرار قطر بمنع تناول وبيع الكوحوليات خلال مباريات كأس العالم 2022، حيث أظهروا هذا خلال مباراة افتتاح المونديال.

وحقق المنتخب الإكوادور الفوز على مستضيف البطولة قطر بهدفين دون رد، في افتتاح مباريات كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقامت الجماهير المتواجدة بالهتاف خلال سير المباراة، مطالبين بالسماح لهم بتناول الكحول في مدرجات الملعب، والسماح لهم بتناولها.

