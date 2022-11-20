الأخبار المباريات
كأس العالم

فيديو | جماهير الإكوادور تهتف خلال لقاء قطر: "نريد البيرة"

أحمد رفعت
9:56 م غرينتش+3 20‏/11‏/2022
Ecuador vs. Qatar Mundial
مطالبات بالسماح للجماهير بتناول الكحول

يبدو أن جماهير الإكوادور لا يعجبها قرار قطر بمنع تناول وبيع الكوحوليات خلال مباريات كأس العالم 2022، حيث أظهروا هذا خلال مباراة افتتاح المونديال.

وحقق المنتخب الإكوادور الفوز على مستضيف البطولة قطر بهدفين دون رد، في افتتاح مباريات كأس العالم قطر 2022، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقامت الجماهير المتواجدة بالهتاف خلال سير المباراة، مطالبين بالسماح لهم بتناول الكحول في مدرجات الملعب، والسماح لهم بتناولها.

وانتشر فيديو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيه جماهير الإكوادور وهي تهتف باللغة الإسبانية "Queremos cerveza" وهي التي تعني نريد البيرة.

وانطلقت منافسات كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد بحفل مُبهر، ثم مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور، حيث ينتهي المونديال يوم 18 ديسمبر المقبل.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)