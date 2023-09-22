فيديو | جماهير الأهلي تعتدي على رونالدو ونجوم النصر أثناء الرقص .. وهكذا جاء الرد!

لقطات فيديو مثيرة في كلاسيكو النصر والأهلي

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شهد كلاسيكو المملكة الكبير بين النصر والأهلي، والذي جمع الفريقين على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة الرياض، لقطات مثيرة للجدل.

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النصر فاز على الأهلي (4-3)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وانتشر مقطع فيديو، يظهر جماهير الأهلي، الحاضرة في مدرجات "الأول بارك"، وهي تقوم برمي الأحذية على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ونجوم النصر، أثناء احتفالهم ورقصهم بأحد الأهداف.

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وجاء رد البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب نادي النصر، على تصرف الجماهير الأهلاوية، ليثير الدهشة؛ حيث قام بوضع أحد هذه الأحذية، على قدمه.

أما السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر، قام بـ"استفزاز" جماهير النادي الأهلي، أثناء احتفال قلعة العالمي، بالهدف الرابع في المباراة.

ماني توجه بالإشارة إلى جماهير النادي الأهلي، حيث رفع الرقم "4" بأصابعه؛ في انتقام منهم على الأغلب، بعد رمي الأحذية عليهم.

جدير بالذكر أن النصر، تقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بعد هذا الفوز، برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي، الذي تراجع إلى المركز السادس.

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