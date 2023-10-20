تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

فيديو | جماهير الاتحاد تفاجئ كريم بنزيما .. وتنتقم من عبد الرزاق حمد الله بقسوة

أحمد فرهود
Karim Benzema - Abderrazak HamdallahIttihad Twitter
الإتحادك. بن زيمةعبد الرزاق حمد اللهالتعاون v الإتحادالتعاوندوري روشن السعودي

تصرفات مثيرة من الجماهير الاتحادية بعد نهاية مواجهة التعاون

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

فاجأت جماهير نادي الاتحاد السعودي، النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إطلاق صافرة نهاية مواجهة التعاون.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد سقط في فخ التعادل (1-1) أمام التعاون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأثناء توجهه إلى غرفة الملابس، بعد نهاية المباراة، قامت جماهير العميد الاتحادي، بتوجيه تحية كبيرة إلى بنزيما، على الرغم من تسجيله هدفًا في مرماه.

المباريات التالية

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

المهاجم الفرنسي سجل هدف الاتحاد الوحيد، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، قبل أن يحرز بالخطأ في مرماه، لمصلحة التعاون.

وعلى جانب آخر.. أطلقت جماهير الاتحاد، صافرات استهجان عنيفة ضد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أثناء خروجه من الملعب.

الاتحاديون - وفقًا لفيديو نشرته صحيفة "الشرق الأوسط - أعربوا عن غضبهم الكبير، من أداء حمد الله "السيئ" مع الفريق الأول، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن حمد الله، سجل 5 أهداف وصنع 2 آخرين، خلال 9 مباريات رسمية مع الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

اختيارات المحررين