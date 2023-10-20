فيديو | جماهير الاتحاد تفاجئ كريم بنزيما .. وتنتقم من عبد الرزاق حمد الله بقسوة

تصرفات مثيرة من الجماهير الاتحادية بعد نهاية مواجهة التعاون

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فاجأت جماهير نادي الاتحاد السعودي، النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إطلاق صافرة نهاية مواجهة التعاون.

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الاتحاد سقط في فخ التعادل (1-1) أمام التعاون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأثناء توجهه إلى غرفة الملابس، بعد نهاية المباراة، قامت جماهير العميد الاتحادي، بتوجيه تحية كبيرة إلى بنزيما، على الرغم من تسجيله هدفًا في مرماه.

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المهاجم الفرنسي سجل هدف الاتحاد الوحيد، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، قبل أن يحرز بالخطأ في مرماه، لمصلحة التعاون.

وعلى جانب آخر.. أطلقت جماهير الاتحاد، صافرات استهجان عنيفة ضد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أثناء خروجه من الملعب.

الاتحاديون - وفقًا لفيديو نشرته صحيفة "الشرق الأوسط - أعربوا عن غضبهم الكبير، من أداء حمد الله "السيئ" مع الفريق الأول، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن حمد الله، سجل 5 أهداف وصنع 2 آخرين، خلال 9 مباريات رسمية مع الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي.

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