فيديو | "جارنا بيأخذ حقنا" .. جماهير الاتحاد تستغيث بالأهلي للثأر من الهلال!

هل ينجح الاتحاد في الثأر من الهلال لجاره الأهلي؟

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يبدو أن جماهير نادي الاتحاد فقدت الأمل في تمكن فريقه من التفوق على الهلال، بعدما أقصى العميد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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الهلال نجح في الفوز على الاتحاد خلال الموسم الحالي 2023-2024 في 7 مباريات بجميع البطولات، سواء في دوري روشن أو كأس خادم الحرمين الشريفين أو كأس السوبر السعودي وأيضًا دوري أبطال آسيا، بالإضافة لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وانتشر مقطع فيديو لجماهير الاتحاد عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لجماهير الاتحاد التي استغاثت بالنادي الأهلي من أجل الثأر من الهلال.

وظهر مجموعة من الجماهير الاتحادية التي قالت في الفيديو: "جارنا الأهلي سيأخذ بحقنا من الهلال يوم الإثنين المقبل".

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ويواجه الهلال نظيره الأهلي مساء يوم الإثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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