فيديو | ثنائية في 20 دقيقة .. احتفال جنوني لكريستيانو رونالدو بعد تخطيه حاجز الـ500 هدف

النحس الذي لازم كريستيانو في أول مباراتين مع النصر تم حله

للمباراة الثانية على التوالي، يتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب النصر السعودي، من هز شباك خصوم فريقه، ليكسر النحس الذي رافقه في أول مباراتين.

العالمي يحل ضيفًا على الوحدة حاليًا، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وبعد مرور 21 دقيقة فقط من عمر المباراة، نجح الدون في إحراز هدفًا بعدما استلم تمريرة سحرية من عبد الرحمن غريب، وضعته على انفراد بحارس الوحدة عبد القدوس قاعود، ليسكن الكرة الشباك ببراعة.

وعقب الهدف، احتفل رونالدو بطريقته الشهيرة "siiii" رفقة جماهير العالمي، لكنه لم يكتف بذلك فقط، إنما أطلق كذلك صرخة عالية تكشف عن مدى حاجته لإحراز الأهداف، بعدما صام عن التهديف في أول مباراتين.

وبعد الهدف بأقل من 20 دقيقة، أضاف كريستيانو الهدف الثاني من تمريرة بينية رائعة أخرى من عبد الرحمن غريب، انطلق بعدها لداخل منطقة الجزاء، محرزًا الهدف الثاني.

هذه الثنائية رفعت رصيد رونالدو التهديفي طوال مسيرته في الملاعب لـ501 هدف مع مختلف الفرق التي ارتدى قميصها.

يذكر أن رونالدو افتتح التهديف مع النصر في المباراة الماضية أمام الفتح، إذ سجل من ضربة جزاء، في اللقاء الذي حسمه التعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن.