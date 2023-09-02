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فيديو | "ثقيل الدم" .. إعلامية كويتية تطلب رقم "سويت" رونالدو لسبب غريب!

أحمد رفعت
cristiano ronaldo - noha nabilGoal AR
كريستيانو رونالدوالنصرثقافةدوري روشن السعودي

إعلامية كويتية تصف رونالدو بـ"ثقيل الدم"

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تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر في المملكة، قد سيجعله أكثر عرضة للجماهير العربية التي تعشقه، وآخرها مع إعلامية كويتية تحاول الوصول له لسبب غريب.

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ونشرت الإعلامية الكويتية نهى نبيل عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" فيديو خلال حديثها مع صديقتها تؤكد فيه على أنها تُريد معرفة رقم "السويت" الذي يسكن فيه رونالدو.

وقالت نهى خلال حديثها مع صديقاتها: "نأخذ رقم السويت الخاص برونالدو وسنقدم له الكليجا (أكلة سعودية وخليجية)، ولكنه ثقيل الدم ولكنني أحبه".

المباراة التالية

ثم تحولت الإعلامية الكويتية للحديث عن شريكة رونالدو؛ جورجينا رودريجيز، حيث أكدت على أنها ستقوم بتقديم "كليجا" لها هي الأخرى.

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هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيه إعلامية كويتية عن رونالدو، حيث تلقت حليمة بولند من قبل مكالمة عن طريق الخطأ من النجم البرتغالي.

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