فيديو | تييري هنري ضاحكًا يوجه رسالة إلى مالديني "المرعب"

تييري هنري يُثني على المدافع الكلاسيكي المرعب والآخير يعلق برد لطيف

لُعب ديربي الديلا مادونينا بين ميلان وإنتر في دوري الأبطال، أمس الأربعاء، لكن نجم اللقاء كان خارج الملعب، باولو مالديني، الذي حظى بتقدير كبير من إستوديو قناة CBS خاصة تييري هنري وجيمي كاراجر.

وقبل فوز إنتر على ميلان بهدفين 2-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا استضافت قناة CBS من خلال مراسلها على أرض الملعب الحارس المعتزل بيتر شمايكل، مدافع ميلان المعتزل باولو مالديني، المدير التقني الحالي للروسونيري، والذي حظى بتقدير كبير خاصة من تييري هنري أسطورة هجوم آرسنال "لعبنا ضد إيطاليا في 98. حينما علمت بأنني سألعب على اليمين خِفت لأنك المدافع الذي سأواجهه. بالنسبة لي فأنت تمثل ما يعني الدفاع. أود إخبارك فقط بأنك كنت تخيفني".

وواصل تييري الثناء على المدافع الإيطالي السابق وعقلية الفوز لديه وتواضعه.

رد مالديني كان لطيفًا "شكرًا لك لكن علي أن أقول لك بأنني لم أكن سعيدًا حينما رأيتك تلعب في نفس جهتي. كلانا كان خائفًا".

الثناء على باولو تواصل من الإنجليزي جيمي كاراجر لاعب ليفربول الذي واجه باولو في نهائي إسطنبول الشهير 2005 وكذلك من زميلهما في الإستوديو ميكي ريتشارز.