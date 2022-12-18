فيديو | توقعات مفاجئة .. نجوم الهلال يتوقعون الفائز بين الأرجنتين وفرنسا

عناصر الجهاز الفني كذلك يتوقعون النهائي

Shahid

نشر حساب الهلال على تويتر مقطع فيديو عرض خلاله توقعات لاعبيه وعناصر جهازه الفني لمباراة نهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين فرنسا.

وجاءت جل التوقعات في صالح فوز الأرجنتين والنجم ليونيل ميسي باللقب، فيما توقع البعض فوز فرنسا رغم تشجيعه لراقصي التانجو مثل محمد العويس.

واختتم موسى ماريجا الفيديو بقوله "فرنسا ستفوز باللقب، لا ميسي ولا الأرجنتين".

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الأرجنتين كانت قد أخرجت كرواتيا من نصف النهائي فيما أوقفت فرنسا مغامرة المغرب المذهلة في قطر.

يُشار إلى أن السعودية هي المنتخب الوحيد الذي استطاع هزيمة الأرجنتين في مونديال 2022.

Shahid