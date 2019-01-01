فيديو| "توت" يؤدي تحدي غطاء الزجاجة

رداً على تحديه من شركة مراهنات..

نشرت إحدى شركات المراهنات الراعية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، فيديو لتميمتها وهي تقوم بتحدي "غطاء الزجاجة" المنتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الشركة عن هذا الفيديو إلى حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، متسائلة عما إذا كان "توت" تميمة البطولة يمكنه أداء التحدي.

"توت" من جانبه لم يقف مكتوف الأيدي، فظهر في لقطته الخاصة وهو يؤدي نفس التحدي بنجاح.

البطولة أوشكت على النهاية، بإقامة مباراة الثالث والرابع بين تونس ونيجيريا غداً –الأربعاء- ثم نهائي المسابقة بين السنغال والجزائر يوم الجمعة.