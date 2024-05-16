فيديو | تهرب بـ"ابتسامة عريضة" .. تصرف مثير من مارسيلو جاياردو بعد مباراة الاتحاد والخليج

ماذا فعل مارسيلو جاياردو..

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تهرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، من مواجهة وسائل الإعلام؛ وذلك بعد مباراة فريقه أمام الخليج، مساء يوم الخميس.

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الاتحاد تعادل (1-1) مع مستضيفه نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليخسر فرصة المشاركة في بطولة "النخبة الآسيوية" رسميًا.

ورفض جاياردو، حضور المؤتمر الصحفي بعد مباراة الخليج؛ كما مر بجوار الإعلاميين، في منطقة التصريحات؛ دون الإدلاء بأي كلمة، مع الاكتفاء بابتسامة عريضة.

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هذا التصرف المثير من المدير الفني الأرجنتيني؛ يأتي في ظل الجدل الكبير بشأن مستقبله، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

الإدارة الاتحادية أبلغت جاياردو بـ"إقالته"، قبل أن تتراجع عن هذا الأمر مؤقتًا؛ بسبب الفشل في التوصل إلى تسوية مالية مناسبة معه.

جدير بالذكر أن الإعلامي لوكاس جاتي، المقرب من مارسيلو جاياردو، أعلن أن المدرب متمسك بالحصول على قيمة "الشرط الجزائي" بالكامل؛ والتي تُقدر بـ22 مليون يورو.

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