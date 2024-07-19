فيديو | تمثال فينيسيوس جونيور يعود إلى الحياة وسط رعب من الجماهير!

فينيسيوس جونيور أصبح محط اهتمام الملايين..

الكثير من الأفلام الكوميدية، سواء الأجنبية أو العربية، عرضت لنا مجموعة من التماثيل وهي تعود إلى الحياة؛ لكن السؤال.. "ماذا لو حدث لنا هذا في الواقع وليس من وراء شاشات السينما والتلفزيون؟!".

الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خاض هذه التجربة على أرض الواقع، خلال زيارة خاصة إلى نيويورك الأمريكية.

اللاعب البالغ من العمر 24 سنة، حضر إلى متحف "مدام توسو" في نيويورك؛ حيث وقف كـ"التمثال" بدون أي حركة، من أجل خداع السياح الذين يقومون بزيارة هذا المتحف.

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ونظرًا لشهرته الواسعة في العالم أجمع، وليس في البرازيل أو إسبانيا فقط؛ حرص زوار المتحف بالطبع، على التقاط مجموعة من الصور مع "تمثال" فينيسيوس جونيور.

لكن.. ما حدث هو أن السياح فوجئوا خلال التقاط الصور، بـ"تمثال" الساحر البرازيلي يعود إلى الحياة؛ حيث أصيب معظمهم بحالة من الرعب في البداية، قبل أن يستوعبوا أن من يقف أمامهم، هو فينيسيوس "الإنسان".

هُنا.. تتعالى أصوات الضحكات بين جميع المتواجدين في متحف "مدام توسو"؛ وسط سعادة كبيرة للغاية برؤية واحد من أفضل نجوم كرة القدم، في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن هذا المتحف تحديدًا؛ سيقوم بعرض تمثال شمعي للساحر البرازيلي فينيسيسوس جونيور - هذه المرة بشكل حقيقي وليس كخدعة -، وذلك ابتداءً من عام 2025.