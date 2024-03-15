فيديو | تعرض لجروح في وجهه .. علي البليهي "يقلل" من بنزيما وتاليسكا ويختار المهاجم الأفضل!

علي البليهي يواصل استفزاز منافسيه..

SHAHID

ظهر النجم الدولي السعودي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر"؛ وذلك في حلقة يوم الجمعة، 15 مارس من عام 2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكعادته.. أثار البليهي الجدل خلال ظهوره في البرنامج، بتقليله من عددٍ من مهاجمي دوري روشن السعودي للمحترفين، مع كشفه عن خطته مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

البليهي قال: "كريم بنزيما (الاتحاد) وأندرسون تاليسكا (النصر) وفراس البريكان (الأهلي).. جميعهم مهاجمين عاديين".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واعتبر المدافع الهلالي، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ هو أصعب مهاجم واجهه في الدوري، متفوقًا على بنزيما وتاليسكا.

وعلى جانب آخر.. اعترف علي البليهي، بتعمده استفزاز رونالدو، في كل مرة يواجهه فيها؛ وذلك بترديد أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أفضل منه.

المثير في الأمر أن البليهي ظهر في نهاية حلقة "رامز جاب من الآخر"؛ وهو يضع لاصق طبي على وجهه - والذي لم يتواجد في بداية الحلقة -؛ ما يؤكد تعرضه للجروح.

جدير بالذكر أن البليهي كتب التاريخ مع الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بتحقيق 28 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات؛ وهو رقم قياسي جديد في عالم الساحرة المستديرة.

SHAHID