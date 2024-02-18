فيديو | تعاقد برشلونة مع مبابي؟ لابورتا يرد بكلمتين!

رئيس برشلونة يُعقب على إمكانية ضم مبابي

رد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، على إمكانية تعاقد ناديه مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، الذي سيرحل عن ناديه بنهاية الموسم الحالي.

مبابي أخبر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، أنه لن يُجدد عقده وسيرحل بنهاية الموسم الحالي، وسط اقترابه من التوقيع لنادي ريال مدريد.

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وخلال عودة لابورتا مع فريقه بعد الفوز على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني، كان قريبًا من الجماهير التي كانت تنتظر اللاعبين، حيث قام بتوزيع التوقيعات والتقاط الصور، ولكن طلب أحد الجماهير التعاقد مع كيليان مبابي.

رئيس برشلونة أجاب على المشجع بابتسامه قائلًا: "أنت تعرف"، في إشارة منه إلى أن اختيار المشجع كان رائعًا.

ويتفاوض ريال مدريد خلال الوقت الحالي مع مبابي، من أجل حسم التعاقد معه والإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة، على أن ينتقل اللاعب الفرنسي مع بداية الموسم المقبل إلى الفريق الأبيض.