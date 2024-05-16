فيديو | تطاول وغضب .. نجم الاتحاد يثور على جاياردو أمام الخليج

فاجأه المدرب بقرار استبداله فقرر الثورة عليه..

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يبدو أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، سيدفع ثمن تسريب قرار إقالته قبل نهاية الموسم، إذ تعرض لواقعة تطاول من لاعب الفريق خلال مواجهة الخليج الليلة.

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العميد يحل ضيفًا حاليًا على الخليج، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي، في لقاء يديره الأرجنتيني لحين الاتفاق على تسوية مستحقاته مع النادي.

وإبان الدقيقة 70 من عمر المواجهة، تعرض لاعب النمور صالح العمري لإصابة في الرأس، استدعت تدخل الجهاز الطبي.

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لكن جاياردو قرر إخراج العمري في هذه اللحظة بينما يتم علاجه بجوار المرمى خارج الملعب، والدفع بفرحة الشمراني بدلًا منه، ليتفاجأ برد فعله..

اللاعب قام بإزالة الرابطة التي وضعها الجهاز الطبي على موضع إصابته بغضب شديد، مرددًا عبارات غاضبة مع ركل زجاجات المياة على طرف الملعب.

لكن ما إن وصل لمدربه هدأ بشكل كبير، وقام باحتضانه والاعتذار له، وهو ما قبله الأرجنتيني بروح رياضية عالية.

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