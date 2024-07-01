فيديو| تصويره وهو مخمورًا كان مزيفًا.. بالوتيلي يدافع عن نفسه!

بالوتيلي يدافع عن نفسه...

رد الإيطالي ماريو بالوتيلي، على الانتقادات التي وُجهت إليه بعدما انتشر مقطع فيديو، ظهر فيه وهو في حالة سُكر ويسقط على الأرض ويضحك مع أصدقائه.

وانتشر مقطع الفيديو، عقب خروج إيطاليا من بطولة يورو 2024، على يد سويسرا بهدف دون رد، مما جعل اللاعب الإيطالي يتعرض لانتقادات واسعة إذ يعتقد البعض أن يسخر من الاتزوري.

ونشر بالوتيلي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، رد فيه على الانتقادات وقال: "أردت أن أخبركم أنني رأيت الفيديو الذي سقط فيه مع أصدقائي، ونحن نمزح ونضحك".

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وتابع: "لا أرى مشكلة في قضاء ليلة في الخارج مع الأصدقاء والاستمتاع والمزاح دون أن يتأذى أحد، لماذا يتم الحكم علي؟ لماذا لا يتم عرض جميع الصور التي التقطتها مع الناس".

جدير بالذكر أن بالوتيلي صاحب الـ 34 عامًا، بعد نهاية عقده مع أضنه سبور التركي، أصبح بلا فريق، ولم يدخل في أي مفاوضات للانضمام إلى أي فريق في الموسم الجديد.