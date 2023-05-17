فيديو | تصويت صراع الخماسي الأفضل .. الاتحاد يكتسح وكوييار ينقذ سمعة الهلال

من الأفضل بين لاعبي الهلال والاتحاد؟

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اقترب دوري روشن موسم 2022-2023 من نهايته، وسط تألق عدد كبير من اللاعبين، خاصة لاعبي الاتحاد متصدر الدوري، والهلال وصيف دوري أبطال آسيا، ووصيف كأس العالم للأندية.

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مراسل "جول" قام باستبيان بين الجماهير لاختيار الأفضل بين لاعبي فريقي الهلال والاتحاد، بعد مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء.

وشهد الاستبيان تفوق المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد وهداف دوري روشن حاليًا، على النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال، صاحب المركز الثاني بترتيب الهدافين.

كما تفوق الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي لاعب الاتحاد، على عبد الله المعيوف حارس الهلال، على الرغم من تألق الثنائي خلال الموسم الحالي.

وأنقذ الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط نادي الهلال لاعبي الزعيم، بعدما اكتسح التصويت أمام المصري طارق حامد لاعب الاتحاد.

Shahid