فيديو | تصفيات أوروبا لا تنسى زلزال المغرب .. لفتة رائعة في مواجهة هولندا!

الزلزال المدمر يثير تعاطف الجميع!

شهدت مواجهات تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام خلال التوقف الدولي الجاري حالة من التعاطف مع الحادث الأليم الذي أصاب المغرب قبل ساعات.

جاء هذا حيث وقف نجوم المنتخبات المشاركة في التصفيات دقيقة صمت كحداد على أرواح هؤلاء الذين توفوا خلال زلزال المغرب الذي وقع في الساعات الأولى من صباح السبت.

وكان عدد المتوفين حتى الآن بحسب ما ذكر التلفاز المغربي قد وصل إلى 2122 قتيلًا و2421 وهو رقم مرشح للزيادة في ظل استمرار عمليات الإنقاذ.

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وكان نجوم كرة القدم حول العالم قد بدأوا في إرسال تعازيهم وخالص أمنياتهم بشفاء المصابين في الزلزال عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قاد بعضهم حملات للتبرع بالدماء.

جدير بالذكر أن مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تلعب البرتغال ضد لوكسمبورج وإيطاليا ضد أوكرانيا.