فيديو | تصرف مفاجئ من علي البليهي بعد خسارة النهائي الآسيوي

لا يتوقف علي البليهي مدافع نادي الهلال عن إثارة الجدل، حتى بعد خسارة فريقه الهلال أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
وتلقى الهلال الهزيمة أمام أوراوا ريد في الدور النهائي بدوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وأثناء حصول لاعبي الهلال على الميداليات الفضية، رفض علي البليهي الانحناء لارتداء الميدالية الفضية، عكس جميع لاعبي الهلال والجهازين الفني والإداري.
البليهي اكتفى فقط بمصافحة أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأمسك بالميدالية الفضية في يده، حتى خرج صف التكريم المتواجد.
وكان علي البليهي أحد العناصر الأساسية التي شاركت مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ولكنه لم يتمكن من قيادة الزعيم من الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا الموسم الحالي.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- نابولي والدوري الإيطالي .. لعنة دييجو مارادونا انتهت أخيرًا!
- لا تنخدعوا بالليجا.. ماتيو أليماني الثقب الأخير في "تايتانيك" برشلونة الغارقة!
- على الطريق الزراعي وضحية حرب .. أين كان النجوم بعمر 15 سنة بعد انفجار لامين يامال؟
- آرسنال وريال مدريد ونابولي .. أبطال غير مُتوجين خسروا الدوريات بنقاط غير منطقية!
- بطاطس البرنابيو، واحذر السقوط بالحفرة.. ملاعب صالحة للزراعة وليس كرة القدم