فيديو | تصرف مثير للجدل .. حكم إيطالي يتجاهل مصافحة زميلته ويحرجها!

تصرف غريب من الحكم الإيطالي الشاب..

يواجه الحكم الإيطالي خوان لوكا ساكي التعرض الكثير من النقد والهجوم مؤخرًا، بعد أن تجاهل مصافحة مساعدته فرانشيسكا دي مونتي قبل مباراة ليتشي ضد ساسوولو في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

الواقعة التي التقطتها الكاميرات، شهدت قيام ساكي بمصافحة قائدي الفريقين، لكنه تجاهل يد الحكمة المساعدة الممدودة إليه.

وبدا أن دي مونتي مستاءة من تجاهل ساكي وتصرفاته التي تسببت في تعرضه للكثير من الانتقادات بعد تلك اللقطة.

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وتسببت الواقعة في إحراج رابطة الحكام الإيطالية، التي خرجت في بيان رسمي لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" للتأكيد على أن الحادث لم يكن به أي شكل من أشكال التمييز الجنسي، على الرغم من أن البيان لم يقنع الكثيرين.

وقال مصدر من الرابطة للوكالة: "يمكننا أن نستبعد تمامًا أن تكون هذه لفتة متحيزة جنسيًا أو ازدراء شخصي. بالنسبة لنا، لا توجد مشكلة، لقد كانت مجرد لفتة لا إرادية تم تفسيرها بشكل خاطئ".

وأضاف: "الزميلان عملا بشكل جيد خلال المباراة وكان أداؤهما ممتازًا، ما يثير الدهشة حقًا هو أن هناك حديثًا عن التحيز الجنسي في مكان جعل من إزالة الحواجز بين الجنسين أحد أعظم إنجازاته".