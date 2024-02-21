فيديو | تصرف غريب .. لويس كاسترو يخرج عن شعوره في مباراة النصر والفيحاء بسبب كريستيانو رونالدو

تصرف غريب من لويس كاسترو في مباراة النصر والفيحاء..

خرج البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، عن شعوره، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء.

النصر يستضيف الفيحاء حاليًا، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث انتهى لقاء الذهاب بتفوق العالمي، بهدف مقابل لا شيء.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، انفعال غريب من كاسترو على حكم المباراة؛ بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق.

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الحكم أشهر كارت أصفر في وجه رونالدو، بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي الفيحاء؛ ليتفاجأ الجميع بدخول كاسترو إلى الملعب على حدود خط التماس، وصراخه في وجه الحكم.

ومن ناحيته.. هدد الحكم، المدير الفني البرتغالي لنادي النصر، بإشهار الكارت الأصفر وحتى "طرده"؛ إذا لم يعد إلى المنطقة المخصصة للمدربين.

جدير بالذكر أن النصر، بات قريبًا للغاية من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ حيث أنهى الشوط الأول من مباراة الإياب أمام الفيحاء، متقدمًا بهدف سجله النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو.