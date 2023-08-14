فيديو | تصرف غريب للغاية .. رونالدو يخرج "شيئًا" من جسده ويضعه في وجه البليهي!

تامر أبو سيدو
Ali Albulayhi Ronaldo GFXGoal AR
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مشهد غريب في نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

شهد نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية بين الهلال والنصر العديد من المشاهد المثيرة والملفتة، لكن تم تداول مقطع فيديو في الساعات الأخيرة قد يُوصف بأنه الأغرب في المباراة.

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النصر كان قد حسم اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما كريستيانو رونالدو رغم لعب الفريق بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ71 لطرد مدافعه عبد الإله العمري ورغم تقدم الهلال بهدف ميشايل في بداية الشوط الثاني.

علي البليهي كان حاضرًا بقوة في لقطات بعد المباراة، حيث دخل في عراك داخل الملعب مع أندرسون تاليسكا، ولكن تلك لم تكن الحادثة الوحيدة للمدافع السعودي في اللقاء.

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المغردون عبر تويتر تداولوا مقطع فيديو يُظهر شد وجذب بين رونالدو والبليهي في منطقة جزاء الهلال خلال تنفيذ إحدى الكرات الثابتة لصالح النصر، وقد أظهر تصرف غريب من النجم البرتغالي، حيث أخرج شيئًا من جسده ووضعه في وجه مدافع الزعيم.

يُشار إلى أن الهلال والنصر سيفتتحان موسمهما في دوري روشن الليلة، إذ يلتقي الأول مع أبها فيما يلعب الثاني ضد الاتفاق.

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131781 الأصوات