فيديو | تسديدة تاليسكا ليست الوحيدة المذهلة .. منافسة شرسة على هدف الجولة السابعة

نجم النصر سجل هدفًا رائعًا ضد الأهلي لكنه يُواجه منافسة شرسة

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رغم روعة تسديدة أندرسون تاليسكا للنصر في مرمى الأهلي خلال قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، إلا أنها تُواجه تحديًا صعبًا ومنافسة شرسة على لقب هدف الأسبوع.

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المهاجم البرازيلي سجل هدفًا رائعًا خطف إعجاب الجميع وقد رُشح للمنافسة النهائية على لقب هدف الأسبوع، ومعه هدف نجولو كانتي الممتاز للاتحاد في مرمى الفتح وكذلك هدف ضمك الوحيد في مرمى الهلال وسجله نيكولاي ستانسيو.

لاعب الوسط الفرنسي سجل هدفه بمهارة قلما تظهر منه، إذ راوغ المدافع وسدد بإتقان شديد في المرمى، فيما كان هدف ستانسيو من كرة ثابتة من مسافة بعيدة.

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وحتى كتابة تلك السطور، تشتعل المنافسة بين هدفي تاليسكا وكانتي مع تفوق الأخير بفارق 11% من الأصوات تقريبًا، والتصويت مستمر عبر حساب دوري روشن على منصة إكس.

يُشار إلى أن النصر هزم الأهلي 4-3 فيما تفوق الاتحاد على الفتح 2-1 وتعادل الهلال مع ضمك 1-1.

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