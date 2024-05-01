فيديو | "تخلصت من القذارة" .. جورج جيسوس يكشف لمالكوم سر التفوق على الاتحاد!

هكذا تفوق جيسوس على الاتحاد!

واصل المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال تفوقه على الاتحاد الموسم الحالي، محققًا الانتصار السابع في جميع البطولات، ليكشف عن السر وراء التفوق الأخير في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، حيث شهدت خوض الزعيم معظم فترتها بـ10 لاعبين، بعد طرد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ونشر حساب "VIVA SPORT" المتخصص بأخبار اللاعبين والكرة البرازيلية، الحوار الذي دار بين جيسوس والنجم مالكوم عقب انتهاء المباراة، حيث كشف خلاله المدرب البرتغالي عن سر التفوق على الاتحاد.

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وقال جيسوس لمالكوم وفقًا لترجمة الحساب: "بالتبديلات غيرت كل تلك القذارة، وبعد ذلك لم يتمكنوا من ذبحنا أكثر (يضغطونا)، وسجلنا الهدف في أفضل وقت".

وعبر مالكوم عن سعادته بحوار جيسوس معه، حيث بادله الضحكات، مبديًا إعجابه بطريقة تفكير المدرب البرتغالي في إدارة المباراة.