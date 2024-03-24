فيديو | تحية بيلينجهام الغريبة فاجأته .. استقبال خاص من نجوم ريال مدريد لإندريك

إندريك سينضم إلى ريال مدريد في صيف 2024

حرص نجوم ريال مدريد الإسباني، على التوجه إلى إندريك فيليبي زميلهم الجديد في صفوف الفريق الإسباني، بعد المباراة الودية التي جمعت بين إنجلترا والبرازيل.

ونجح إندريك في قيادة البرازيل للفوز على إنجلترا بهدف دون رد، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 80 من زمن المباراة.

ونشر الإعلامي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو للقطة عقب ودية إنجلترا والبرازيل، لتصافح لاعبي ريال مدريد مع إندريك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وتوجه جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو ثلاثي ريال مدريد، إلى إندريك زميلهم الذي سينضم لهم في ريال مدريد، وقاموا بمصافحته وتهنئته على الهدف الذي سجله في مرمى إنجلترا.

وعلق رومانو على الفيديو قائلًا: "إندريك مع رودريجو وفينيسيوس وجود بيلينجهام، قريبًا في ريال مدريد".