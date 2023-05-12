فيديو | تحول لأسطورة .. نجم الهلال السابق يثير جنون الجمهور في البرازيل

نجم الهلال يواصل التوهج في الدوري البرازيلي!

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واصل النجم البرازيلي كارلوس إدواردو تألقه رفقة فريقه بوتافوجو، في بطولة الدوري البرازيلي هذا الموسم، حيث نجح في قيادته لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي ببطولة الدوري.

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ويتصدر بوتافوجو الدوري البرازيلي حاليًا برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن بالميراس صاحب المركز الثاني، بتحقيقه العلامة الكاملة بالانتصار في 5 مواجهات.

واستطاع إدواردو تسجيل هدفًا في فوز بوتافوجو على كورينثيانز بثلاثية دون رد، بالمواجهة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

ويعد إدواردو حاليًا أسطورة تعشقها جماهير بوتافوجو البرازيلي، حيث يشكل ثنائيًا رائعًا مع تيكينهو سواريز، وتقوم الجماهير بالتصوير مع صورة تجمع بين اللاعبين.

ولعب إدواردو في جميع المسابقات بموسم 2023 مع بوتافوجو، سجل فيها 8 أهداف وصنع هدفين، وقدم 23 تمريرة مفتاحية، وسدد الكرة 15 مرة منها 11 على المرمى.

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