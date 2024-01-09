فيديو | "تحذير!" .. دهشة إسبانية من "فندق" إقامة برشلونة في السعودية

برشلونة يستعد للدفاع عن لقبه في كأس السوبر الإسباني

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

السعودية تستضيف بطولة كأس السوبر الإسباني على أراضيها؛ حيث سيواجه ريال مدريد، غريمه أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول، بينما يضرب برشلونة، موعدًا مع أوساسونا.

وفي هذا السياق.. نشر برنامج "إل شرينجيتو" الإسباني الشهير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لقطات من داخل الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق الكاتالوني، بالمملكة العربية السعودية.

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وعلق البرنامج على هذا المقطع؛ قائلًا: "فندق برشلونة في السعودية.. تحذير! إنه ضخم"؛ حيث ظهر إنبهار المراسل، بفخامة المكان الذي سيتواجد فيه بطل إسبانيا.

جدير بالذكر أن برشلونة، توّج بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإسباني، والتي أقيمت في السعودية أيضًا؛ وذلك بعد فوزه على ريال مدريد في النهائي، بثلاثة أهداف مقابل واحد.