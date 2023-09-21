فيديو | "بيلينجهام؟" .. رد فعل غريب من يورجن كلوب على هدف ريال مدريد ضد أونيون برلين!

كلوب لا يصدق ما يقوم به بيلينجهام مع ريال مدريد..

يبدو أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لم يكن متفاجئًا من مدى جودة الإنجليزي جود بيلينجهام بعد انطلاقته المثالية مع ريال مدريد الإسباني منذ انتقاله إلى الفريق قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية 2023.

بيلينجهام تمكن من قيادة ريال مدريد إلى تحقيق الفوز مساء الأربعاء على حساب أونيون برلين الألماني بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 90+3 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتزامن تسجيل بيلينجهام لهدفه مع وجود كلوب في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة ليفربول أمام لاسك لينز النمساوي في الجولة الافتتاحية من الدوري الأوروبي 2023-2024.

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وأثناء توجيه أحد الأسئلة إلى كلوب التفت إلى جانبه ونظر ربما إلى شاشة هاتفه ليجد أن ريال مدريد سجل هدفًا، ويعرف أن الإنجليزي هو مسجل الهدف، ليقول وهو يضحك ويهز رأسه في عدم تصديق: "بيلينجهام".

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يذكر أن ليفربول كان واحدًا من الأندية التي نافست ريال مدريد على خدمات بيلينجهام في صيف 2023، حيث أبدى "الريدز" اهتمامًا شديدًا بضم الإنجليزي الدولي، قبل أن يظفر به النادي الملكي مقابل 103 ملايين يورو.