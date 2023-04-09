فيديو | بيض ملون بدلًا من رمي العملة .. الدوري الليتواني يستبدل طريقة تحديد صاحب ضربة البداية!

لقطة طريفة للغاية في الملاعب الليتوانية!

شهدت مباراة الجولة السابعة في الدوري الليتواني بين بانجا وكاونو زالجيريس موقفًا طريفًا للغاية قبل انطلاق المواجهة التي أقيمت على ملعب بانجا.

حيث قام الحكم رونساس دوناتاس باستبدال الطريقة التقليدية الخاصة بتحديد من سيلعب الكرة من منتصف الملعب في بداية اللقاء ومن سيختار الجانب المفضل له في الملعب.

الطريقة التقليدية تقضي بإلقاء عملة في الهواء على أن يختار أحد اللاعبين وجه من وجهين العملة وبناءً على النتيجة يتم تحديد صاحب ضربة البداية وصاحب اختيار الجانب المفضل من الملعب في الشوط الأول.

لكن دوناتاس قرر أن يغير من طريقة تحديد تلك الأمور، وصنع بعض الأجواء المرحة في الملعب عندما قرر الاستعانة ببيض ملون بدلًا من العملة بمناسبة عيد الفصح، على أن يحصل كل لاعب على بيضة واحدة ويضرب بيضة الآخر، وصاحب البيضة السليمة في نهاية المطاف يحق له الاختيار بين الكرة وأحد جانبي الملعب.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز الضيوف كاونو زالجيريس بهدفين مقابل لا شيء ليحصد النقطة رقم 12 له في سبع جولات.