فيديو | بيريز ينسف دفاع برشلونة: دفعتم 8 ملايين يورو لتقارير "وهمية" لم يقرأها مدرب!

سخر فلورنتينو بيريز من تبريرات برشلونة في "قضية نيجريرا"، متسائلاً بتهكم عن كيفية دفع نادٍ لأكثر من 7 ملايين يورو مقابل "تقارير فنية" مزعومة لم يطلع عليها أي مدرب للفريق.

وأكد رئيس ريال مدريد أن هذه الرواية "لا يمكن لعاقل تصديقها"، معتبرًا أن هذه الأموال دُفعت لأغراض أخرى تستوجب تغييرًا جذريًا في منظومة التحكيم.