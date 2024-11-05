فيديو | على غرار بيتروس .. تصرف "غير رياضي" من نجم النصر ضد سفيان رحيمي

قمة عربية ساخنة في بطولة النخبة الآسيوية..

بعد أن قهر الهلال والنصر السعوديين، في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ أصبحت الأضواء كلها تسلط على النجم المغربي سفيان رحيمي، مهاجم نادي العين الإماراتي.

رحيمي قاد العين للفوز على النصر، في دور الـ8 من مسابقة دوري أبطال آسيا، الموسم الرياضي الماضي؛ قبل أن يساهم في "إقصاء" الهلال من نصف النهائي، في نسخة نفس العام، في الطريق نحو التتويج باللقب.

حتى في بطولة النخبة الآسيوية 2024-2025؛ سجل رحيمي 3 أهداف "هاتريك"، خلال خسارة العين (4-5) أمام الهلال، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

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ونظرً لكل ذلك.. بدأت تخرج أمام الرأي العام، بعض التصريحات المثيرة للجدل بين النجم المغربي والإعلاميين السعوديين؛ مع محاولات من جمهور أندية المملكة، لإخراج اللاعب عن تركيزه، عند المواجهات المباشرة.

هذا ما حدث في قمة النصر والعين، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي.

جماهير النصر أخذت تطلق "صافرات الاستهجان" ضد سفيان رحيمي؛ مع قيام الإسباني المخضرم إيمريك لابورت، قلب دفاع قلعة العالمي، بتصرف "غير رياضي" ضد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين.

لابورت قام بـ"افتكاك" كرة من رحيمي؛ ليقوم الأخير بمد يده لتحية مدافع النصر؛ إلا أن النجم الإسباني رفض "السلام" على مهاجم العين؛ حيث ابتعد عنه وأخذ يكمل طريقه للتمركز في مكانه داخل أرضية الملعب.

تصرف المدافع الإسباني يعيد إلى الأذهان ما كان يفعله النجم البرازيلي بيتروس، متوسط ميدان النصر الأسبق؛ والذي كان يقوم بمثل هذه التصرفات، في محاولة لإخراج لاعبي الفرق المنافسة - خاصة المؤثرين منهم - عن تركيزهم.

جدير بالذكر أن بيتروس البالغ من العمر 35 سنة، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفترة من 2018 إلى 2021؛ قبل أن ينتقل إلى الثلاثي السعودي الفتح ثم نيوم وأخيرًا الأخدود، على التوالي.