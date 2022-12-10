فيديو | بوفال يرقص مع والدته في الملعب احتفالًا بتأهل المغرب

لاعب المنتخب المغربي يحتفل مع والدته بالرقص في الملعب

احتفل سفيان بوفال لاعب المنتخب المغربي بتأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022،على طريقته الخاصة رفقة والدته على أرضية ملعب الثمامة.

وحقق المنتخب المغربي انتصارًا تاريخيًا على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الربع نهائي ضمن منافسات المونديال.

ورصدت عدسات "جول" عقب انتهاء المباراة، سفيان بوفال رفقة والدته، وهما يحتفلان بانتصار المغرب على ملعب الثمامة، حيث قام الثنائي بالرقص مع الجمهور.

يأتي ذلك كعادة لاعبي المنتخب المغربي، الذين يحتفلون مع عائلاتهم عقب جميع المباريات التي يلعبونها ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي أمام منتخب فرنسا في دور النصف نهائي، ضمن منافسات مونديال قطر، بعد انتصار الأخير على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد في ربع النهائي.